İran el koyduğu Güney Kore petrol tankerini serbest bıraktı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuya dair devlet medyasına açıklama yaptı.

Sözcü, Seul ve gemi sahibinin talebi üzerine İran yargısının Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest kalmasına karar verdiğini belirtti.

Hatibzade, kaptan ve geminin 'bölgedeki ihlaller konusunda kötü bir sicili olmamasının' İran yargısının olumlu karar vermesini kolaylaştırdığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet, 11 Ocak'ta Tahran'da İranlı yetkililerle konuya ilişkin görüşmelerde bulunmuştu. İran, 2 Şubat'ta gemi mürettebatını serbest bırakmıştı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.