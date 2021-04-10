İran, uranyum zenginleştirme için gelişmiş 146 adet IR6 santrifüj zincirini devreye soktu

İran Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün 11. yıl dönümü nedeniyle ülkenin muhtelif bölgelerindeki nükleer projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesislerindeki yeni nesil santrifüjlerin faaliyete başlaması talimatını verdi.

Canlı yayında 146 IR6 ve 30 IR5 santrifüjün faaliyete başlaması talimatını veren Ruhani, yaptığı konuşmada, "Yeni santrifüjlerden öncekilere oranla 10 kat daha fazla verim elde edilebiliyor. Eski santrifüjler SWU idi, yeni nesil santrifüjler ise 10 SWU. Günümüzde teknolojik açıdan 50 SWU olan IR9 santrifüjlerini de üretecek seviyeye ulaştık. IR9 santrifüjleri öncekilere kıyasla 50-60 kat daha fazla verime sahip" ifadelerini kullandı.

Dünyaya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili taahhütte bulunduklarını ve buna bağlı olduklarını belirten Ruhani, "Karşı taraf bu teknolojiyi farklı alanlarda kullandığı için bizi de kendisi gibi görüyor. Bu teknoloji sanayi, tarım, tıp ve enerji alanında kullanılacak. Tüm nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ve askeri amaçlarla kullanılmayacağını bir kere daha vurguluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kendi hükümetlerinden önce İran nükleer faaliyetlerinin ABD'nin gözünde yasal olmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İran'a karşı karar çıkartarak tüm nükleer çalışmaların durdurulmasının istendiğini hatırlatan Ruhani, "Nükleer anlaşmanın gurur verici etkilerinden birisi nükleer sanayini İran'da tam olarak yasal bir hale getirdi. Bu gerçekleştirilen büyük bir icraattı" diye konuştu.

Ruhani, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.