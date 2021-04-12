Lavrov, Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüşüp Dışişleri Bakanı Semih Şukri'yle bir araya geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk olarak Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sisi'yle yapılan görüşmenin ardından Lavrov, mevkidaşı Şukri'yle genişletilmiş formatta basına kapalı toplantıya başladı.

Lavrov ve Şukri'nin istişarelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Lavrov'un, Kahire ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

​