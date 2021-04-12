Lavrov, Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü

Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk olarak Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.
Sisi'yle yapılan görüşmenin ardından Lavrov, mevkidaşı Şukri'yle genişletilmiş formatta basına kapalı toplantıya başladı.
Lavrov ve Şukri'nin istişarelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.
Lavrov'un, Kahire ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
🔴 🇷🇺🇪🇬 #LIVE: Joint Press Conference by Sergey #Lavrov and the Minister of Foreign Affairs of Egypt Sameh #Shoukry following the talks. #RussiaEgypt #Diplomacyhttps://t.co/8Gazhm1kve— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 12, 2021
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