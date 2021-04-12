İran'daki Natanz saldırısı sonrası Netanyahu'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeye yönelik adımları baltalamaya yönelik hamleleri birbiri ardına yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ilk İsrail ziyaretinde Tahran'ı hedef aldı. Netanyahu, Austin ile ortak basın toplantısında, haftasonundaki Natanz sabotajını üstlenmeksizin, Tahran'ı suçladı.
* İran Ortadoğu'daki en büyük tehdittir.
* İran nükleer silah ve onları gönderecek füzeleri elde etme emelinden asla vazgeçmedi.
* İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırımsal hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim.
* İsrail, İran saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam edecek.
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