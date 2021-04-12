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    Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırı yakınındaki Nakura'da BM barış gücü UNIFIL üssü

    Lübnan'dan İsrail'e karşı deniz yetki alanını genişletme hamlesi

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202104121044255147-lubnandan-israile-karsi-deniz-yetki-alanini-genisletme-hamlesi/

    İsrail'le deniz sınırı ihtilafı müzakerelerinde gündeme getirdiği 1430 kilometrekarelik alan genişletme talebini belge haline getiren Lübnan, yeni deniz yetki alanı koordinatları olarak kayda geçirilmesi talebiyle bunu BM'ye gönderecek.

    Akdeniz'in enerji zenginliklerinin paylaşımı için kıyıdaş ülkeler arasında deniz yetki anlaşmaları furyası yaşanırken, İsrail'in kıskacı altındaki Lübnan, İsrail'le deniz sınırı ihtilafında yeni bir adım attı. Beyrut'ta hükümet krizi devam ederken, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve vekaleten devam eden Mişel Neccar, Lübnan'ın İsrail'le deniz sınırına dair iddiasının çapını genişleten bir belgeye imza attığını duyurdu.

    Yapılan değişiklikle Lübnan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (MEB) 1430 kilometrekare daha eklenmesi hedefleniyor.

    Neccar'ın ardından Başbakan Vekili Hassan Diyab, Savunma Bakanı Zeyne Aker ve Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un da imzalaması gereken belge, ardından Lübnan'ın yeni deniz yetki alanı koordinatları olarak kayda geçirilmesi talebiyle BM'ye gönderilecek.

    Neccar, düzenlediği basın toplantısında sözkonusu tüm yetkililerin meseleyi ciddiye aldığını ve belgeyi imzalamasının beklendiğini belirtti.

    Lübnanlı bakan "Memleketimizin bir santimetresinden, bir damla suyundan veya haysiyetinin zerresinden bile vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Lübnan'ın bu hamlesinin deniz sınırı müzakerelerine darbe indireceğini ve ortak çözüme ulaşılmasını engelleyeceğini söyledi.

    Steinitz, "Lübnan'ın tek taraflı adımlarına elbette İsrail paralel şekilde yanıt verecektir" dedi.

    İsrail çeşitli deniz yetki anlaşmaları ve MEB ilanı eşliğinde Doğu Akdeniz'de gaz çıkarırken, tarihindeki en büyük ekonomik krizle cebelleşen Lübnan, İsrail'in ittifakları yüzünden kendi deniz sınırlarını kabul ettirmekte ve sondaj yapmakta zorluk çekiyor.

    Müzakerelerde ne oldu?

    Ekim 2020'de ABD'nin arabuluculuğunda hukuken savaş halindeki Lübnan ile İsrail deniz sınırı ihtilaflarını çözmek için müzakere masasına oturmuştu.

    2020'nin ekim ve kasım aylarında Beyrut ile Tel Aviv, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde BM'ye ait merkezde 3 müzakere turu gerçekleştirdi. 14 Ekim'deki ilk turda fikir alışverişi yapıldı, 28-29 Ekim'deki 2. turda  hak iddia ettiği bölgeyi genişletin Lübnan, İsrail'in tarafındaki kayaların kıta sahanlığı olamayacağı ve bu yüzden Nakura bölgesinden orta çizgi kuralının uygulanması gerektiğini dile getirerek hak iddia ettiği 860 kilometrekarelik alanın yanına 1430 kilometrekarelik bir alan daha ekledi. Bunun üzerine İsrail de taleplerini artırdı. 3. turda gelindiğinde ihtilaflı bölge 8, 9 ve 10. parselin yanısıra bir Yunan enerji şirketinin çalışma yaptığı İsrail'in Kariş gaz sahasını da kapsayarak toplam 2290 kilometrekareye çıktı. Bu yüzden aralık için planlanan 4. tur ertelendi.

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