Suriye medyası: ABD askerleri, Suriye'den Irak'a 41 tanker petrol kaçırdı

SANA'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "İşgalci Amerikan güçleri, Haseke bölgesinden çaldıkları Suriye petrolünü taşıyan ve 41 tankerden oluşan yeni bir konvoyu, gayri meşru El-Valid sınır kapısından Irak topraklarına kaçırdı" ifadelerini kullandı.
ABD, başını çektiği uluslararası koalisyon ile birlikte, IŞİD'e karşı mücadele adı altında Suriye'de askeri operasyon başlatmıştı.
Daha sonra YPG/PYD desteğiyle, ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor bölgelerinin büyük kısmını kontrol altına almışlardı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin Suriye topraklarından eylemlerini, ülkenin doğal kaynaklarını yağmalamaya yönelik 'devlet haydutluğu' olarak nitelendirmişti.
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