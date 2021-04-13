İsrailli firmaya ait gemi, BAE kıyılarında hedef alındı

Daha önce Körfez sularındaki gemilere yönelik saldırılar hakkında anlık haberler aktaran Unews haber ajansı, İsrail veya BAE'den saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadığını belirtti.
Lübnan ve İran medyası da İsrailli PCC firmasına ait geminin BAE kıyılarında hedef alındığı yönündeki haberi doğruladı.
#BREAKING— Erfan Q.Fard (@EQfard) April 13, 2021
Israeli Ship belonging to Israeli firm PCC targeted off UAE coast, near "al-Fujairah" port
The #Israeli-owned ship attacked in the Persian Gulf, near UAE coast; no official confirmation yet; Lebanese media sources affiliated with #Iran reporting this as well! pic.twitter.com/VZf3uUAMXM
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