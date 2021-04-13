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    Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Başbakanlık Ofisinde kabul etti.

    Hariri'nin Özel Temsilcisi: Moskova ziyaretinde Rusya'nın Lübnan'a ekonomik yardımını talep edecek

    © Sputnik / Lübnan Başbakanlık Ofisi
    Ortadoğu
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    Lübnan'ın tarihindeki en büyük ekonomik krize koşut hükümet krizi de yaşanırken, ekimde başbakan adaylığını ilan eden, ancak Cumhurbaşkanı Mişel Aun'la anlaşamadığı için henüz yeni hükümeti kuramayan Saad Hariri'nin gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaretin gündemiyle ilgili açıklama yapıldı.

    Lübnan'da üç kez başbakanlık yapan, 2019'da yolsuzluk protestoları nedeniyle istifa eden, Ekim 2020'de tekrar başbakan adayı gösterilen, ama Cumhurbaşkanı Mişel Aun'la anlaşmazlık yüzünden henüz hükümet kuramayan Saad Hariri'nin gelecek hafta Moskova'ya yapacağı ziyaretin gündeminde Rusya’dan ekonomik yardım talebi olduğu belirtildi. 

    Lübnan'daki Sünni siyasi bloğun lideri Saad Hariri'nin Rusya Özel Temsilcisi George Şaban, konuya ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

    Şaban, Hariri’nin Rus yetkili makamlarından Beyrut limanının restorasyonu, koronavirüse karşı aşı temini ve elektrik santrallerinin inşaatı dahil olmak üzere ekonomik yardım istemeyi planladığını söyledi.

    Lübnan’ın çok çeşitli alanlarda ekonomik yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Şaban, Rusya'nın bu yardımı yapacak güce sahip olduğunu belirtti:

    "Lübnan'ın ekonomik ve politik yardıma ihtiyacı var. Bunun için Hariri Rusya'ya gelecek, zira Rusya'nın Lübnan'daki tüm siyasi güçlerle, ayrıca bölgedeki tüm ülkelerle ve Lübnan'daki durumu etkileyen diğer ülkelerle iyi ilişkileri olduğunu biliyor. Lübnan'da zorluk yaşandığı her defasında Rusya'ya başvurduk, zira Rusya'nın Lübnan'a zor durumda yardım edebilecek büyük bir devlet olduğunu biliyoruz. Hariri, aynı başbakan babası Refik Hariri gibi Rusya liderliğiyle, özellikle de Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve dostane ilişkilere sahip ve bu nedenle zor zamanlarda umutla yardım için Rusya'ya başvuruyor. Böyle imkanlara sahip olduğu için Rusya'nın Lübnan'a hem ekonomik, hem de siyasi olarak yardım edebileceğini biliyoruz."

    "Ayrıca nüfusumuzun mümkün olduğu kadar çoğunu aşılamak amacıyla Lübnan devleti için belirli miktarda aşı rezervi oluşturma imkanı için dışarıdan aşı yardımı isteyeceğiz. Rus Sputnik V aşısının en iyilerden biri olarak kabul edildiğini biliyoruz."

    Hariri'nin Rusya Özel Temsilcisi, daha önce Fransa’nın bir dizi şartın yerine getirilmesi halinde Lübnan'a ekonomik yardım sözü verdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

    “Fransız girişiminin temelinde tahsis edilen programda ekonomide reform yapmak, Beyrut Limanı ve ülkenin enerji altyapısı dahil olmak üzere bir dizi projenin yürütülmesi ve yeniden canlanması için gerekli adımlar açıklanıyor. Bildiğiniz üzere ülkemizde elektrikle ilgili kriz yaşıyoruz ve ülkeye 24 saat elektrik sağlayacak yeni elektrik santralleri inşa etmeye ihtiyaç var. Bu konularda da, hem bu, hem de diğer sektörlerde Lübnan'a olası yardım için Rusya'ya başvuracağız.”

    Daha önce Rusya hükümet kanadından yapılan açıklamada Başbakan Mihail Mişustin’in Moskova’da Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüşeceği belirtilmişti.

    Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı'nda ağustosta meydana gelen patlamanın 200 can alıp milyarlarca dolarlık hasara yol açması sonrası, Lübnan para birimi pula dönmüş vaziyette. Geçen hafta Hamburg Port Consulting gibi Alman şirketleri ve Fransız konteyner gemicilik nakliye grubu CMA CGM, limanla çevresindeki semtleri yeniden inşaya yönelik milyarlarca dolarlık projeler teklif etti. Ancak projelerin hayata geçmesi için siyasi kriz çözülmesi ve yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Batılı ülkeler de proje finansmanı sağlamak için önce 'acı ilaç' tabir edilen ekonomik reformlara gidilmesini talep ediyor. 

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