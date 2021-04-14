Suriye’den ABD’ye tazminat talebi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’den ülkelerine yönelik izlediği politika sonucu yaşanan yıkım ve kayıplardan dolayı tazminat talep ettiklerini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Suriye, halkına yönelik uygulanan suç politikasının sonuçlarından ABD’yi sorumlu tutuyor ve ABD’nin saldırganlığı ile işgalinin sonucu olan büyük yıkım ve sayısız kayıplar için tazminat talep ediyor” ifadesine yer verildi.

ABD’nin Suriye’deki davranışının uluslararası kanunların dışında olduğu ve dünya topluluğu tarafından kınanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “ABD ve dünyadaki ve bölgedeki arkadaşları, Suriye’ye karşı eşi görülmemiş terör savaşına destek veriyor” dendi.