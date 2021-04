Mısır: Rus turistleri ağırlamaya hazırız

Şalyabi, Sputnik’e açıklamasında, “Kahire Uluslararası Havalimanı açık. Farklı bölgelerden Rus turistler Kahire’ye gelerek tatillerini başkentte geçirebilir veya Kızıl Denizi ve Akdeniz’deki tatil beldelerine geçebilir ya da güneyde El-Uksur ve Asvan’da dinlenebilir” ifadesini kullandı.

Charter uçuşları askıya alınmadan önce Mısır’ı her yıl 6 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini anımsatan Bakan Yardımcısı, “Rus turistleri kesinlikle her zaman memnuniyetle karşılıyoruz, onları her zaman Mısır’da bekliyoruz ve onlara farklı aktivite türlerini sunmaya hazırız” dedi.

Rusya’nın uçuşları yeniden başlatma yönündeki karara saygı duyduklarını dile getiren Şalyabi, “Mısır havalimanları Rus turistleri kabul etmeye tamamen hazır. Güvenlik ve insan sağlığı anlamında hazırlık üst seviyede. Havalimanlarımız son zamanlarda birkaç uluslararası mükemmellik sertifikası aldı” diye ekledi.

Rusya ve Mısır arasındaki uçuşlar, 2015’te Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası’nda düşmesinin ardından askıya alınmıştı. 2018’de Kahire’ye düzenli seferler başlatılsa da bu ülke charter uçuşlar için halâ kapalı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır medyasına açıklamasında, Şarm el-Şeyh ve Hurgada’ya charter uçuşlarının en yakın zamanda yeniden başlama umudunu dile getirmişti. Bakan, iki ülkenin ilgili kurumlarının bu yönde büyük ortak çalışma gerçekleştirdiğini belirtmişti.