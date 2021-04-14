İsrail gelecek ay aşı olmuş yabancı turistlere kapılarını açıyor

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede Aralık 2020'de toplu aşılamaya geçen ve halihazırda 9.3 milyonluk nüfusun 5.3 milyonunun aşı olma sürecini tamamlayan İsrail, böylece sürü bağışıklığının elde edilip edilmediği tartışmaları eşliğinde, yabancı turistlere kapılarını açıyor.

'Israel may be reaching herd immunity', leading doctor says https://t.co/AjX4c6LOk6 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 14, 2021

Dışardan gelecek yabancılarla ilgili süreci netleştiren İsrail, aşı olmuş yabancıları mayıs ayından itibaren ülkeye kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Sağlık ve turizm bakanlıklarının yaptığı açıklamada, aşı olmuş turistlerin 23 Mayıs'tan itibaren İsrail'e girmelerine izin verileceği belirtildi.

Vaccinated foreign tour groups to be allowed into Israel in May https://t.co/dfuacreuWT — Haaretz.com (@haaretzcom) April 13, 2021

Açıklamaya göre uçağa binmeden önce PCR testinden geçecek turistlere İsrail'e vardıklarında da virüs taşımayla ilgili PCR testi ve antikor varlığıyla ilgili serolojik test yapılacak.

İlk aşamada gözlem altında tutması daha kolay olduğu için sadece gruplar halinde seyahat eden bireylerin İsrail'e girişine izin verilecek.

Gruplarla deneme aşamasının sonuçlarına göre bireylerin tek tek seyahatlerine izin verilip verilmemesi karara bağlanacak.

Halihazırda yabancı ülkelerin verdiği aşılanmış ya da koronavirüsten iyileşmiş olmaya dair herhangi bir belgeyi geçerli kabul etmeyen İsrail, yurtdışında aşı olmuşları da serolojik testten geçirene dek karantinada tutuyor. Diğer ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmelerin sonuçlarına göre serolojik test zorunluluğu kaldırılacak.

İsrail'e gelen tüm yolculara PCR testi yapılan ve 14 saat içinde sonuçlar alınan bir merkezin bulunduğu Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na hızlı serolojik test merkezi kurulması da değerlendiriliyor.