Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Mısır Sağlık Bakanlığı, olay yerine 36 ambulansın gönderildiğini belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, olay yerine 36 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, çevredeki tüm hastanelerde hazırlık yapıldığı ve yaralıların vücutlarının farklı yerlerinde çürükler, kırıklar ve kesikler olduğu belirtildi.

Mısır'da yol güvenliği ve altyapı yetersizliğinin yanı sıra gevşek trafik düzenlemeleri nedeniyle sık sık ölümcül trafik kazaları meydana geliyor. Ülkenin resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, 2019 yılında yaklaşık 10 bin trafik kazası meydana geldi ve kazalarda toplam 3 bin 480'den fazla kişinin hayatını kaybetti. Verilere göre, 2018 yılında ise 8 bin 480 trafik kazasında 3 bin 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi.