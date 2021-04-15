İran’ın dini lideri Hamaney: Batılı ülkelerin teklifleri kibirli ve hakaret dolu

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD’nin ve Batılı ülkelerin nükleer anlaşmayla ilgili tekliflerinin incelenmeyi bile hak etmediğini belirtti.

Hamaney, devlet televizyonuna açıklamasında, İran’ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı ile ilgili mevcut görüşmeleri değerlendirdi.

İran’ın dini lideri, Batılı ülkelerle süren görüşmeler hakkında “Teklifleri kibirli ve hakaret edici ve hatta bakılmayı bile hak etmiyor” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10 Mart Cumartesi günü, İran 2015 tarihli Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na tamamen dönene kadar bu ülkeye yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 Nisan Salı günü, İran ile 4+1 ülkeleri arasında, nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri başlamıştı. İran, bu görüşmeler için ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması şartını koymuştu.