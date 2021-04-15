Barzani: Erbil ve Başika'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırıları kınadığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler vererek başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bu gece Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Erbil ve Başika'da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Soruşturma devam ederken yakın temasta kalmak konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

I spoke with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu tonight. We strongly condemn tonight’s terror attacks in Erbil and Bashiqa. We agreed to stay in close contact as the investigation continues. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) April 14, 2021

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