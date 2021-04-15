ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Afganistan'a sürpriz ziyaret

ABD ile müttefiklerinin 1 Mayıs'tan itibaren 11 Eylül'e dek Afganistan'dan tamamen çekilme kararının beraberinde getireceği Taliban'ın iktidar ortaklığından rahatsızlık duyan Kabil yönetimi, çekilme açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden karşısında ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken'ı buldu.

Blinken sürpriz Kabil ziyaretinde ayağının tozuyla Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmeye girdi.

Video: US Secretary of State Antony Blinken arrived in #Kabul today and met with Abdullah Abdullah, the chairman of the High Council for National Reconciliation. #Afghanistan pic.twitter.com/aDIZDdC9Dk — TOLOnews (@TOLOnews) April 15, 2021

Blinken, kameralar karşısında cumhurbaşkanlığı sarayında Abdullah ile yan yana otururken ABD'nin Afganistan'a desteğinin süreceğine dair konuştu:

"ABD'nin İslami Cumhuriyet'e ve Afganistan halkına devam eden bağlılığını göstermek için geldim. Değişen ama kalıcı ortaklığımızda konuştuğumuz gibi, Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi yeni bir sayfa açıyoruz, ama bu birlikte yazdığımız bir yeni sayfa."