Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'le deniz sınırının uluslararası uzmanlarca belirlenmesi talebi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Lübnan'da yeni hükümeti kurma süreci ve İsrail'le deniz sınırı konusunun ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan-İsrail sınırını belirlemeye yönelik müzakere sürecinin devam etmesi ve ABD'nin bu konuda üstlendiği adil ara buluculuk rolünü tamamlaması çağrısında bulundu.

Ülkesinin uluslararası hukuk ve anayasal temellere dayalı olarak kendi çıkarları doğrultusunda tutumunu geliştirebileceğine işaret eden Avn, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sahası için uluslararası uzmanlara başvurulmasının yanı sıra bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında bulunmamaya bağlı kalınmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Hale ise görüşmenin ardından Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Washington'un Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı konusunda müzakere sürecini kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Söz konusu müzakerelerin Lübnan'a büyük ekonomik kapılar açabileceğine işaret eden Hale, zorlu bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan için bunun oldukça önem arz ettiğini dile getirdi.

ABD'nin Lübnan'ı desteklemeye bağlı kaldığını vurgulayan Hale, "Lübnan halkı çile çekiyor, çünkü yöneticiler yükümlülüklerini yerine getirmede ve ekonomik sorunları çözmede başarısız oldu. Bugün hala çöküşün önüne geçecek reformları hayata geçiren bir hükümetin kurulmasına imkan vardır, bu hükümet bizden de destek bulacaktır" dedi.

Hale, Hizbullah'ın 'elinde bulundurduğu tehlikeli silahlar ve kaçakçılık eylemleriyle devlet kurumlarını baltaladığını' iddia eden "Hizbullah, Lübnanlıları barışçıl ve müreffeh bir ülke inşa etme gücünden alıkoyuyor" ifadelerini kullandı.