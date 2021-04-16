Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor: 2 günde 96 kişi öldü

Uzun süredir hükümet ile İran destekli oldukları iddia edilen Husiler arasında yaşanan çatışmaların şiddetlendiği ve çok sayıda kişinin öldürüldüğü öğrenildi.

Yemen'in Marib bölgesinde, Husilerle hükümet güçleri arasında son 2 günde yaşanan çatışmada 96 kişi hayatını kaybetti.

Bir hükümet askeri kaynağı, AFP'ye yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunluğunun Husilerden oluştuğu söyledi ve "İki taraf arasında Çarşamba ve Perşembe günleri Marib bölgesinde yaşanan çatışmalarda 36 asker ve 60 asi öldürüldü" ifadelerini kullandı.