Ürdün Kralı, ‘Babam kraldan iyi’ sözleri nedeniyle hapis cezası alan kadını aradı

Ürdün’de "Babam kraldan iyidir” sözlerini yazdığı nedeniyle 1 yıl hapis cezası alan ve sosyal medyada gündem olan kadın, Kralı 2. Abdullah’ın kendisini aradığını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Babam kraldan iyi" ifadelerini yazdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kadını telefonla aradı.

Asar el Debas, adlı kadın, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Bugün Majesteleri, babamız, lider ve Kral'dan bir telefon almaktan gurur duyuyorum. Majesteleri Kral 2. Abdullah bin el Hüseyin tarafından bana insaflı bir şekilde davranıldı. Bana ‘Moralini yüksek tut Allah’ın izniyle siz kardeşimizsiniz’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Her Ürdünlü erkek ve kadının babası olan Kral ile gurur duyuyorum" diyen Debas, "Siz babamız, liderimizsiniz, başımızın üstündeki taçsınız, bizim en değerli hazinemiz hep kalın" diye ekledi.

افتخر اليوم بتلقي مكالمه من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم انصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين... Posted by Athar Al-dabbas on 2021 Nîsan 14, Çarşem

Ürdün Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda, ‘Kral’a dil uzatmak’ suçundan yargılanan kadının beraatine karar vermişti.

القضاء الأردني يصدر حكما جديدا بحق صاحبة عبارة "أبوي أحسن من الملك" https://t.co/OiJIE9m5R8 — RTARABIC (@RTarabic) April 15, 2021

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