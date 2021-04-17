İsrail güçleri, genel seçimlerde yarışacak 3 Filistinli adayı gözaltına aldı

Filistin’de genel seçimlere günler kalmışken, İsrail güçleri seçimlerde yarışacak 3 adayı gözaltına aldı.

Filistin Demokratik Birliği (FIDA), Filistin Halk Partisi ve Fetih Hareketi adaylarının 22 Mayıs’ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerine ilişkin işgal altındaki Kudüs'teki basın toplantısı düzenlemesini engelleyen İsrail güçleri, 3 milletvekili adayını gözaltına aldı. Filistinli kaynaklar, İsrail polisi tarafından gözaltına alınanların Fetih Hareketi adayı Nasser Qous ve Eşref el-Avar ile FIDA adayı Ratiba Natsha olduğunu açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail istihbaratı, adayların toplantı düzenlemek istediği St George Oteli yönetimine Filistinlilere dair herhangi bir faaliyetin yasaklandığını söyledi.

Filistin’de genel seçimlerin 22 Mayıs'ta ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılması planlanıyor.