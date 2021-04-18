İran'ın güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11:11'de kaydedildi.
Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4.5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.
M5.8 #earthquake (#زلزله) strikes 178 km W of #Shīrāz (#Iran) 8 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/uf9SrIGqnM— EMSC (@LastQuake) April 18, 2021
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