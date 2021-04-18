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    İsrail'de son sürat toplu aşılama sayesinde dışarıda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. İsrailliler çıplak yüzle açık havaya çıkmanın tadını çıkardı. (18 Nisan 2021)

    Bugün pazar, bugün İsraillileri uzun bir zaman sonra ilk kez maskesiz güneşe çıkardılar

    © REUTERS / AMIR COHEN
    Ortadoğu
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    İsrail'de 2 yıl içindeki 4. erken seçimlerin de itkisiyle aralık ayında başlanan toplu aşılamanın son sürat ilerlemesi sayesinde dışarıda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Bugün İsrailliler uzun bir zamandan sonra ilk kez çıplak yüzle açık havaya çıkmanın tadını çıkardı.

    BioNTech-Pfizer aşısı yapılabilecek grup olan 16 yaş üzerindekilerin yaklaşık yüzde 81'nin iki doz aşı olmasını müteakip bugün maskesiz halde sokağa çıkan İsrailliler çıplak yüzlerinin rüzgar ve güneşle temasının keyfini çıkardı.

    Yüksek tirajlı Hayom gazetesi "Nihayet özgürce nefes almak" başlığıyla çıktı.

    Parklarda güneşlenen İsraillilerden biri olan 19 yaşındaki Amitai Hallgarten, hissiyatını "Uzun zamandır ilk kez maskesiz olmak garip geliyor. Ama bu, çok hoş gelen bir tuhaflık. Pandemiyi bitirmek için kapalı alanlarda maske takmak gerekiyorsa da elimden gelen her şeyi yapacağım" diye dile getirdi.

    Başbakan Benyamin Netanyahu, gazetecilere "Koronavirüs pandemisinden çıkış sürecinde dünyaya liderlik ediyoruz. Ama hala işimiz bitmedi. Koronavirüs geri dönebilir" diye konuştu.

    İsrail'de aşılama kampanyasındaki başarı sayesinde bulaş ve hastaneye kaldırılma oranları keskin düzeyde düşmüş durumda.

    Ancak koronavirüsün mutasyon geçirmiş İngiliz, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarının aşı bağışıklığını aşabileceği endişesiyle yabancıların ülkeye girişinde kısıtlamalar ve yurtdışından dönen aşısız İsraillilere karantina zorunluluğu uygulanıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, şimdilik sadece 7 Hindistan varyantı vakası saptadıklarını duyurdu.

    İsrail'de bir yıl önce dışarıda fiziksel egzersiz istisnası haricinde maske takma zorunluluğu sıkı polis gözetiminde uygulamaya konulmuştu. 

    Maske takma zorunluluğunun kapalı kamusal alanlar için hala geçerli olduğu uyarısını yapan Sağlık Bakanlığı, yurttaşları maskeleri ellerinde taşımaya ve gerektiğinde takmaya çağırdı. 

    İsrail'de daha önce anaokul, ilkokul ve lise öğrencileri okullardaki dersliklerde eğitime geri dönmüştü. Ancak 16 yaş altına BioNTech-Pfizer aşısı yapma yetkisi henüz çıkmadığından, sınıflarda havalandırma ve sosyal mesafe kurallarıyla korunma sağlanmaya çalışılıyor.

     

     

     

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