Irak'ta Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı: 2 yaralı

Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın Irak resmi haber ajansına dayandırdığı habere göre saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.

Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.