Mescid-i Aksa'da teravih sonrası çıkan gerginlikte 6. gün: 4 yaralı

İsrail işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

İsrail güçleri üst üste 6. gecede Mescid-i Aksa’da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı.

İsrail güçleri, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken, 2 Filistinli'yi ise gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 4 Filistinli ise yaralandı.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri, yaklaşık 30 Filistinli'yi gözaltına alırken, onlarca Filistinliyi ise yaraladı.

Mescid-i Aksa'da teravih sonrası çıkan gerginlikte 6. gün: 4 yaralıhttps://t.co/NKMCrbIvt1 pic.twitter.com/12R8bBw7oH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2021

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