Bahreyn ile İsrail arasında, normalleşme sonrası ilk doğrudan uçuşlar başlıyor

Bahreyn ile İsrail arasında 3 Haziran'dan itibaren karşılıklı direkt uçuşların başlayacağı duyuruldu.

Bahreyn'in El-Eyyam gazetesinde yer alan habere göre, Bahreyn'in başkenti Manama ile İsrail'in başkenti Tel Aviv arasında 3 Haziran'dan itibaren karşılıklı direkt uçuşlar başlayacak.

Bahreyn Hava Yolları Şirketi'nin internet sitesinde bu kapsamda bilet rezervasyonlarının açıldığı aktarıldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunda da 3 Haziran'daki uçuşun iki ülke arasında normalleşme anlaşmasından bu yana bir ilk olacağı belirtildi.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.