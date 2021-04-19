ABD Suriye'ye güç yığmaya devam ediyor: 24 araçlık bir konvoy daha sevk edildi

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), dün yayınladığı bir raporda ülkedeki ABD güçlerinin üslerine yeni silah ve lojistik materyaller taşıdığını yazdı.

Ajansın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, silah ve mühimmat yüklü sandıklardan oluşan 24 araçlık bir konvoyun Hasiçi'nin kuzeyinde bulunan Ash Shaddadi şehrindeki ABD üssüne taşındığı belirtildi.

Bir başka ABD konvoyu da geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeybatısında keşfedilmişti. ABD kuvvetlerinin, 12 Nisan tarihinde Hasiçi kırsalından 'yağmaladıkları' 41 tanker petrolü Irak'a taşıdığı tespit edilmişti. Bir diğer haberde de, buzdolabı, askeri teçhizat, tanker ve Humvee araçlardan oluşan araçların Irak'tan Suriye'deki üsse taşındığı ortaya çıkarılmıştı.

Ocak ayında ayrıca, SANA tarafından 70 IŞİD üyesinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki hapishanelerden alınarak 'teröristlerin sığınma alanı' olarak değerlendirilen Tanf'taki üsse nakledildikleri ortaya çıkarılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ABD'ninduyurmuştu, ancak daha sonra askerlerin bir kısmının 'petrolü güvence altına almak için' ülkenin kuzeydoğusunda varlık göstermeye devam edeceklerini söylemişti.e ABD'nin Suriye'den eve asker getireceğini duyurdu. Ancak, daha sonra ABD askerlerinin bir gücünün "petrolü güvence altına almak" için kuzeydoğu Suriye'de kalacağını söyleyerek fikrini değiştirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD'li petrol şirketi Delta Crescent Energy'nin Kürt milislerin kontrolündeki petrol sahalarını modernize etmek için bir anlaşma sağladığını doğrulamıştı.

Söz konusu anlaşma, Suriye hükümeti tarafından 'hırsızlık' olarak nitelendirilmişti.

Suriye lideri Esad'ın danışmanlarından Buseyna Şaban ise, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Bu bir anlaşma değil, Suriye halkının hakkı olan petrolün çalınması" demişti.