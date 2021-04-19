Cezayir anayasası ilk kez Berberice yayınlandı

Cezayir'deki Amazig (Berberi) Yüksek Komisyonu, anayasanın Arapçaya ek olarak ilk kez Amazig dilinde (Berberice) yayınlandığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'na bağlı komisyondan yapılan açıklamada, Amazig dili mezunlarınca Cezayir anayasasının tercüme edildiği belirtildi.

Açıklamada, çeviride akademisyenler ve yazarların da yer aldığı ve Amazigler tarafından yönetilen Buyra vilayetinde bir atölyede tamamlandığı aktarıldı.

Amazig dili, 2016'da yapılan anayasa değişikliği ile ülkede Arapçanın yanında ikinci resmi dil olarak kabul edilmişti.