Suriye'de militanlar devlet başkanlığı seçimleri öncesinde saldırı hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanların devlet başkanlığı öncesinde büyük kentlerdeki devlet kurumları binalarına yönelik saldırı planladığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın brifinginde, “Yasadışı silahlı oluşumlar, Suriye devlet başkanlığı seçimlerin öncesinde durumu istikrarsızlaştırma amacıyla büyük kentlerindeki devlet kurumları binalarına terör eylemleri ve saldırılar planladı” ifadesini kullandı.

Karpov, “Teröristler, ABD ordusunun kontrol ettiği El-Tanf bölgesi dahil Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan arazilerde bulunan militan kamplarında eğitiliyor” diye ekledi.

‘Palmira yakınlarındaki hava saldırısında en az 200 militan yok edildi’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin Palmira bölgesinde düzenlediği operasyonda en az 200 militanın yok edildiğini belirtti.

Rus komutan, “Terörist hedeflerin konumuyla ilgili verilerin birkaç kanal üzerinden teyit edilmesinin ardından Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 2 sığınak, yaklaşık 200 militan, 24 adet ağır makineli tüfekli pikap ile yaklaşık 500 kilogram mühimmat ve el yapımı patlayıcı malzemesi imha edildi” ifadesini kullandı.

Rus ordusunun, Palmira’nın kuzeydoğusunda militanların kamufle edilmiş bir üs kurduğuna ilişkin bilgi aldığını kaydeden Karpov, bu üste, Suriye’nin çeşitli bölgelerine gönderilerek terör saldırıları gerçekleştirme amacıyla militan gruplarının eğitildiğini ve el yapımı patlayıcıların üretildiğini anlattı.