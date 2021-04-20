İngiltere ile İsrail 'yeşil seyahat koridoru' kurmayı planlıyor

İsrailli ve İngiltereli yetkililerin, iki ülke arasında 'yeşil seyahat koridoru' açılması konusunu ele aldığı duyuruldu. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netleşmedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile İngiliz Başbakan Yardımcısı Michael Gove'nin Kudüs'te görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasında 'yeşil seyahat koridoru' oluşturma konusunun ele alındığı duyuruldu.

Ashkenazi'nin görüşmede yeşil seyahat koridoruna ilişkin, "Her iki ülkeden turistlerin ve iş insanlarının güvenli bir şekilde rutinlerine dönmelerini sağlamak için İngiltere ile birlikte aşıların karşılıklı tanınmasını teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yalnızca aşılanan yolcular için geçerli olması beklenen uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine yönelik bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail, geçtiğimiz hafta 23 Mayıs'tan itibaren sınırlı sayıda aşılanmış turist kafilesinin ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Dünya genelinde nüfusa oranla en çok aşının yapıldığı ülkeler sıralamasında İsrail ve İngiltere üst sırada yer alıyor.