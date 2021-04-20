İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakerelerde yüzde 60-70 ilerleme sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da siyasi aktivistlerle bir araya gelerek, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler ve nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Müzakerelerde aceleleri olmadığını ancak fırsatlardan azami ölçüde istifade edeceklerini belirten Ruhani, "Viyana'daki müzakerelerde yüzde 60-70 ilerleme sağlandı. ABD'liler dürüst hareket ederse kısa sürede sonuç alınır" ifadelerini kullandı.
Ruhani, müzakerelerle ilgili ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirlenen çerçeveyi koruduklarını aktararak, "Viyana'daki müzakerelerde geçmişe göre daha güçlüyüz. İran'ın Viyana'daki müzakerelere güçlü bir şekilde katılması düşmanların maksimum baskı politikasının başarısız olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Toplantının ardından AB'den yapılan açıklamada, KOEP Ortak Komisyonu'nda, iki uzman grubun yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)