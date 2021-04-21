Libya-Mısır arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Libya-Mısır arasındaki uçak seferleri 6 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki Mısır Büyükelçiliği'nin de yakın zamanda tekrar açılacağını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, dün yaptığı açıklamada Trablus-Kahire arası uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Bugün uçak seferleri, 6 yıl aradan sonra iki ülkenin başkentinden tekrar gerçekleştirilmeye başladı.

​Dibeybe açıklamasında ayrıca, Libya'daki Mısır Büyükelçiliği'nin yakın zamanda tekrar açılacağını belirtti. Başbakan, "İnşallah bayramdan sonra elçilik ve konsolosluğu açacağız" ifadelerini kullandı.

Kahire yönetimi, 2. Libya İç Savaşı'nın başladığı 2014 yılında, Trablus'taki Mısır Büyükelçiliği'ni kapatıp iki ülke arasındaki uçuşların kalıcı olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Mısır, ülkenin doğusundaki Halife Hafter yönetimini (Libya Ulusal Ordusu) desteklese de Dibeybe liderliğindeki yeni geçici hükümete karşı da uzlaşmacı bir politika sergiliyor.