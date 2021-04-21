Esad, Suriye devlet başkanlığına aday oldu

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ, yaptığu açıklamada, şu anki Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gelecek ay düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Sabbağ, Esad'la birlikte iki başvuru daha aldıklarını, toplamda 6 kişinin adaylığını koyduğunu belirtti.

#عاجل || رئيس #مجلس_الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل #المحكمة_الدستورية_العليا بتقديم #بشار_حافظ_الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو سادس طلب ترشيح في #الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/KpUGBh3wti — سانا عاجل (@SanaAjel) April 21, 2021

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Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkesin adaylık başvurusunda bulunabiliyor ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor.

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Geçen pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek.