İsrail'de roket motoru fabrikasında patlama

İsrail basını, Ramle'de bulunan Tomer firmasına ait roket fabrikasında patlama meydana geldiğini duyurdu.

انفجار غامض منذ قليل شمالي اسرائيل pic.twitter.com/Z8ifNZAyij — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 20, 2021

​Haaretz Gazetesi, patlamanın rutin bir test sırasında gerçekleştiğini belirtti.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.