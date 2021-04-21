Rusya'dan Suriye'nin haklarını iptal eden OPCW'ye tepki: Bugün OPCW tarihinde kara bir gün

Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) hak ve imtiyazlarının iptal edilmesini öngören kararın kabul edilmesini eleştiren Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, bu kararın OPCW'nin siyasi bir araca dönüştüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

OPCW üye devletleri konferansında konuşan Aleksandr Şulgin, "Bugün OPCW tarihinde kara bir gün yaşıyoruz. Bu salonda yaşananlardan utanç duyuyoruz. OPCW'nin teknik bir kurumdan üye devletler üzerinde yargı mekanizması gören siyasi araca dönüşmesi çok üzücü. Yargı mekanizması bu kez Suriye üzerinde kuruldu" dedi.

Suriye'de yaşananlarla ilgili gerçeğin er ya da geç gün yüzüne çıkacağını umduklarını belirten Şulgin, "Tarih, bir şekilde her şeyi yerli yerine koyar. O zaman, bugün OPCW'nin duvarları arasında yaşananlardan sadece Rusya ve karara karşı çıkan diğer ülkeler değil, kararı destekleyen ülkelerin birçoğu da utanç duyacak" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, uluslararası hukuk normlarının belirli bir grup ülke tarafından kendi kuralları doğrultusunda ihlal edildiğine tanık olduklarına da vurgu yaparak "Gerçekte var olmayan, kimyasal silahlarla işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkındaki gösterişli açıklamaların ardında, propaganda eylemleri yardımıyla kötülüğün kökünün 'şeytanlaştırılması ve en nihayetinde ortadan kaldırılması gereken' Şam'daki meşru hükümette bulunduğu algısını pekiştirmeye yönelik bir girişim görüyoruz" diye konuştu.

İngiltere'nin OPCW heyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre OPCW üyeleri, Suriye'nin hak ve imtiyazlarının elinden alınmasını öngören kararı 87 oyla onaylamıştı.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at #CSP25. Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW. Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

Açıklamada "OPCW üye devletleri konferansında 87 temsilci, İngiltere'nin eş geliştiricisi olduğu Suriye'yle ilgili kararın kabulü yönünde oy kullandı. Karar, Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının yürürlüğünü askıya alıyor" denmişti.