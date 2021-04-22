İsrail'de nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarında şiddetli patlama

İsrail'in güneyinde yer alan ve bir nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarında, yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenler aktif edildi.

İsrail'in güneyinde bulunan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminde duyulan yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenlerin aktif edildiği bildirildi.

İsrail medyasından aktaran Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Gazze Şeridi'nden füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kanalın aktardığına göre, Dimona yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminin bir sakini, güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve evlerinin sallandığını ifade etti.

האזעקה שהופעלה הלילה בכפרים סמוך לדימונה pic.twitter.com/Vh5ATizrVu — almog boker (@bokeralmog) April 21, 2021

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada olayın soruşturulduğunu duyurdu.

İsrail ordu radyosu ise sirenlerin aktif edilmesine neden olan roketlerin Gazze'den atılmadığını öne sürdü.

מקור הירי טרם ידוע. ההערכה היא כי הירי לא בוצע מרצועת עזה@ShaniRami https://t.co/whmTGm7vqV — גלצ (@GLZRadio) April 21, 2021

Radyo, Dimona kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Suriye tarafından atılan ve hedefini şaşıran bir füzeden kaynaklandığını duyurdu.

מספר טילי נ״מ נורו לעבר מטוסי חיל האוויר במהלך תקיפה של צה״ל בסוריה. אחד הטילים חדר אנרגטית לשטח הארץ שלא במתכוון, הגיע לנגב וגרם לאזעקות.

בתגובה צה״ל תוקף בשעה זו סוללות נ״מ בסוריה https://t.co/UVhE5S38nj — צחי דבוש (@TsahiDaboush) April 21, 2021

İsrail ordusu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından atılan bir karadan havaya füzenin Necef bölgesine düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, yanıt olarak Suriye topraklarındaki füze bataryalarının hedef alındığı bilgisi verildi.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהה שיגור של טיל קרקע אוויר משטח סוריה לשטח ישראל, אשר נפל במרחב הנגב.

בתגובה תקף צה״ל לפני דקות אחדות את הסוללה ששיגרה את הטיל וסוללות טילי קרקע אוויר נוספות במרחב הסורי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 21, 2021

Patlamanın ardından İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Video showing settlers running in fear when they heard the explosion pic.twitter.com/lhK14o4foN — LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) April 21, 2021

Patlamada meydana gelen can kayıpları ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Şam yeniden hedef alındı: 4 yaralı

Öte yandan Suriye devlet ajansı SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam'da İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdiğini bildirdi.

#عاجل | مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق — سانا عاجل (@SanaAjel) April 21, 2021

​Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

#عاجل

مصدر عسكري:حوالي الساعة1.38 من فجر اليوم،نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق،وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها،كما أدى العدوان إلى جرح أربعةجنود ووقوع بعض الخسائر المادية — سانا عاجل (@SanaAjel) April 21, 2021

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