Suriye, COVAX kapsamında 203 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

Suriye, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 203 bin doz aşıyı teslim aldığını duyurdu.

SANA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ilk grup aşıları teslim aldı.

Haberde, COVAX kapsamında ulaştırılan aşıların sayısının 203 bin doz olduğu aktarıldı.

İdlib'e 53 binden fazla aşı gönderildi

DSÖ, dün de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı göndermişti.

53 bin 800 doz aşı, Hatay ilinin karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021'den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib'de 237 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 Kovid-19 vakasının ise 19 bini iyileşti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, hükümet kontrolündeki bölgelerde şu ana kadar 1483 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, tespit edilen 21 bin 584 Kovid-19 vakasının 15 bin 216'sı iyileşti.

DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümetin kontrolündeki bölgeye Şam üzerinden 912 bin doz aşı gönderileceğini belirtmişti.

Magtymova, yıl sonu itibarıyla Suriye genelinde halkın yüzde 20'sini aşılamayı umduklarını kaydetmişti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.