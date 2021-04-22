Irak, ülkenin ilk uydusu için Mısır'la anlaştı

Irak İletişim Bakanlığı Sözcüsü Raad El Mashhadani, Irak Haber Ajansı'na (INA) verdiği demeçte, "Mısır hükümeti, Irak'ın ilk uydusu olacak uyduyu kurma girişimini başlattı. Fırlatma için Fransız Airbus şirketi ve Irak-Mısır inisiyatifinin iş birliği kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

El Mashhadani, uydunun Irak için çok önemli olduğunu, Irak kanallarının sayısı ve radyo frekanslarındaki artışın yanı sıra 150 uydu kanalına ulaşılması ve İletişim Bakanlığı'na hizmet edecek modern teknolojinin ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yılın sonlarında Mısır Cumhuriyeti'nin, uzay programları konusunda bir girişim başlattığını hatırladan Mashaddani, "Mısır'ın endüstriyel deneyiminden yararlanmak mümkün” diye ekledi.