Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir saldırı daha

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir füze saldırısının daha düzenlendiği bildirildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırının hedefinin, havaalanı yakınında yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Camp Victory üssü olduğunu duyurdu.

Saldırıyla birlikte üste sirenler aktif edildi.

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Sirens being heard in Baghdad airport.

[Sabereen] #Iraq 🇮🇶 pic.twitter.com/HruaFNkOCc — Aleph א 🔎 (@no_itsmyturn) April 22, 2021

RT kanalına konuşan bir güvenlik kaynağı, saldırıda can kaybı ya da maddi hasarın yaşanmadığını ifade etti.

قائد عسكري لـRT: لا خسائر بشرية ولا مادية في قصف قاعدة بمطار بغداد الدولي عاجلhttps://t.co/a4kDnZrdrN pic.twitter.com/jurbmJi3Uv — RTarabic_Breaking (@RTarabic_Bn) April 22, 2021

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