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    Kenneth F. McKenzie

    CENTCOM: Suriye güçlerinin DSG'nin gelir kaynağı olan petrol sahalarına baskı yapmaya çalışacağının farkındayız

    © AFP 2021
    Ortadoğu
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    CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye ordusu ile DSG arasındaki çatışmaların gelecek haftalarda daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, "Suriye güçlerinin DSG'nin gelir kaynağı olarak ilettiği petrol sahalarına baskı yapmaya çalışacağının farkındayız" dedi.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir basın toplantısı düzenleyerek, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde Suriye ordusu ile YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

    İlgili soruya yanıt veren McKenzie, "Rejim destekli güçler olarak da ifade ettiğimiz Suriye güçlerinin DSG'nin gelir kaynağı olarak ilettiği petrol sahalarına baskı yapmaya çalışacağının farkındayız. Orada neler olacağını göreceğiz ancak şu ana kadar o hattı tuttuk ve şu anda acil bir girişim göremiyorum" ifadelerini kullandı.

    'DSG, Suriye'deki Amerikan askerlerini koruyan güç'

    Başka bir gazetecinin sorusuna McKenzie, DSG'nin Suriye'deki ABD askerlerini koruyan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak için elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.

    © AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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    ABD'li komutan, "(Suriye ordusunun) Oradan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda orada (gerilim) de artabilir. Her seviyede buna mukabele etmek için hazır olacağız. Tabi yapabilirsek öncelikli olarak diplomatik seviyede ya da konuşarak buna karşılık vermeyi tercih ederiz ama DSG ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

    Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tutumunu kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    'İranlılar balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti'

    İran konusunda da açıklama yapan McKenzie, bölgeye baktığında kendisi için son yılların en büyük kaygısının İran olduğunu söyledi.

    McKenzie, "İranlılar, balistik füze gücünde önemli nitelikte gelişme kaydetti, aynı zamanda niceliksel olarak da büyüdüler. Şu anda nereden baksanız, 3 bine yakın farklı menzillere sahip silahları var. Aynı şekilde isabet kabiliyetleri de eskiden daha iyi bir noktaya geliyor. Bu beni kaygılandırıyor" yorumunu yaptı.

    © REUTERS / Carlos Barria
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    İran'ın Ocak 2020'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını İran'ın isabet kabiliyetine örnek gösteren Orgeneral McKenzie, "İran füzeleri hedeflemeyi tercih ettikleri üzere onlarca metre yakınlara düştü" dedi.

    Tahran'ın karadan karaya seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarına da yatırımlarını artırmasının kendileri için 'kaygı verici' olduğunu dile getiren McKenzie, bunların son beş altı yılda yaşanan gelişmeler olduğuna dikkat çekti.

    McKenzie, İran nükleer programına ilişkin ise Viyana'da devam eden görüşmelerin sonuçlarını beklediğini ifade ederken "(İranlıların) Geri dönülmeyecek bir şey yaptıkları yok" diye ekledi.

    Etiketler:
    İran, Baskı, Kamışlı, Petrol sahası, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye, CENTCOM
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