Rusya: Suriye’deki militanlar provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki militanların Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyon hazırlığı yaptığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye’nin bu örgütteki haklarını kısıtlama yönünde aldığı asılsız karar bağlamında, Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü militanlarının, Suriye hükümet güçlerini İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgiler geliyor” ifadesini kullandı.

Aşırılık yanlılarının, Tel Tuna kampından İdlib, Cisr eş-Şükür ve B’dama yerleşimleri yakınlarına kimyasal maddeler taşıdığını söyleyen Karpov, Marc el-Acan yerleşimi yakınında Beyaz Miğferler faaliyetinde artan etkinliğin gözlemlendiğini söyledi.

Karpov, “Teröristler, provokasyonlarının kurbanlarıyla ilgili bilgileri Suriye hükümetini gözden düşürmek için kullanmayı planlıyor. Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye çağırıyor” diye konuştu.