Lübnan'da mülteci kampında çıkan yangında, 1.5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti

Lübnan'ın kuzeyindeki Minya'da yer alan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın bir bebek hayatını kaybetti.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, sivil savunma ekipleri tarafından mülteci kampında yer alan 10 adet çadırda çıkan yangının söndürüldüğü ancak yangında 1.5 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yangında 10 çadır kullanılamaz hale gelirken, nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel basın tarafından yayınlanan haberlerde ise yangında hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki bebeğin adının Alaa Murad Al-Ahmad olduğu iddia edildi.