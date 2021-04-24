İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail ordusunun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas'a ait bir askeri noktanın tanklarla vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Gazze'den İsrail'e yeniden çok sayıda roket mermisinin atıldığını duyurdu.

Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 3 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğer ikisinin Gazze-İsrail sınır şeridi yakınlarına düştüğü ifade edilmişti.

In response to the 3 rockets fired at Israel earlier tonight, we struck a Hamas military post in Gaza.



Another 2 rockets were fired from Gaza, one of which was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



We will continue to defend Israeli civilians from terror. — Israel Defense Forces (@IDF) April 23, 2021

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.