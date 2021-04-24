İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Katar ve Irak'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Katar ve Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Katar ve Irak'a ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Zarif'in Katar ve Irak'a yapacağı ziyaretlerin 'ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası durumu değerlendirme çerçevesinde' gerçekleştirileceğini söyledi.

Öte yandan, yarın yapılması beklenen ziyaretlerde, son dönemde yeniden gündeme gelen ABD-İran nükleer anlaşmalarının da ele alınması bekleniyor.