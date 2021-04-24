İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'deki gerginlik nedeniyle ABD ziyaretini erteledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılması ve bölgede tansiyonun giderek yükselmesi nedeniyle yarın ABD'ye yapacağı resmi ziyareti ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve İsrailli üst düzey komutanların bölgede artan gerginliği değerlendirmek için bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Toplantıda gerginliğin tırmanması durumunda atılacak olası adımların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu olaylar ve olası gelişmeler nedeniyle Genelkurmay Başkanı ABD gezisini erteleme kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

IDF Chief of Staff LTG Aviv Kohavi held a situational assessment at IDF HQ to instruct a series of steps for possible responses & prepare in the event of an escalation of the current situation. He has decided to postpone his trip to the US.



We remain prepared for any situation. pic.twitter.com/OzmxE0wvlJ — Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021

Kohavi'nin ABD ziyaretinin ana gündem maddesini İran'ın nükleer programı oluşturuyordu.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te günlerdir devam eden müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, dün geceden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 36 roket atıldığı bunlardan 6'sının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

Atılan roketlere karşılık İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait bazı noktaları vurmuştu.