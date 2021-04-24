Çin, Suriye'ye 150 bin doz koronavirüs aşısı bağışladı

Suriye makamları, Çin'in ülkeye bağışladığı 150 bin doz Kovid-19 aşısının başkent Şam'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca aynı miktarda bir sevkiyatın daha yapılacağı bildirildi.

Çin'n Suriye'ye bağışladığı 150 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını taşıyan uçak, bugün ülkenin başkenti Şam'a iniş yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre Suriye Sağlık Bakanı Hasan Gabaş, havalimanında gazetecilere verdiği demeçte, "Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelesine; salgının sağlık, toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini azaltmasına olanak sağlayacak bu yardımı takdir ediyoruz" dedi.

Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı bilgisini veren Gabaş, ardından yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların aşılanacağını dile getirdi.

Öte yandan Çin'in Şam Büyükelçisi, 150 bin doz aşının daha ülkeye ulaştırılacağını açıkladı.

Yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aşı konusunu Rusya ile de görüştüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, bu hafta Suriye'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ilk aşılarını aldığını ve ülkeye yaklaşık 200 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştırıldığını bildirmişti.

COVAX kapsamında önümüzdeki haftalarda Suriye'ye daha fazla teslimat bekleniyor.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye genelinde hem merkezi hükümetin kontrolündeki hem de silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde uygulanacak olan aşılama programı için ekipler görevlendirmişti.