Rusya: Yasa dışı silahlı oluşumlar, İdlib'in güneybatısına militan ve ağır silah sevkiyatı yapıyor

Rusya'nın Suriye’deki Taraftarları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Koramiral Aleksandr Karpov, bugünkü basın brifinginde Suiye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de meydana gelen gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karpov, açıklamasında "İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneybatısında, yasa dışı silahlı oluşumların etkinliği kaydediliyor. Bu, hükümet güçlerine yönelik silahlı provokasyonlara hazırlık yapıldığının işareti olabilir" ifadelerini kullandı.

Militanların, İdlib bölgesinde üç yerleşime güç takviyesi yaptığını söyleyen Rus komutan, "Knedda, Kebane ve Sirmaniye yerleşimleri yakınlarına 300 militan, ağır makineli tüfekler ve el yapımı çok namlulu roketatarlarla donatılan 10 pikap sevkiyatı tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Karpov, ayrıca yasa adışı silahlı oluşumların komutanlarını provokasyonlardan vazgeçerek kontrolleri altında olan bölgelerdeki sorunu barışçıl yollarla çözme yoluna girmeye çağırdı.