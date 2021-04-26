Dubai'de gökdelende çekilen çıplak poz nedeniyle gözaltında olan Grechin: Her şey bir anda oldu

Dubai'de bir grup kadının çıplak poz verdiği fotoğrafla ilgili başı belada olan milyoner playboy Grechin söz konusu karenin planlı olmadığını, Müslümanları rencide etmek istemediklerini ve özür dilediğini söyledi. İddia edildiği gibi porno veya başka benzer niyetler taşımadıklarını savunan Grechin, Dubai'yi de ikiyüzlülükle suçladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Dubai'de Marina bölgesindeki bir gökdelenin balkonunda bir grup kadının çıplak poz verdiği ve infial yaratan etkinliğin müsebbibi ilk kez konuştu. ABD'li- Ukraynalı playboy Vitaliy Grechin, Dubai'de tutulduğu gözaltı merkezinden yaptığı açıklamalarda yaptığı için özür diledi ama niyetinin kimseyi rencide etmek olmadığını söyledi. Daily Mail'e konuşan 41 yaşındaki Grechin, kadınların çıplak poz verdiği söz konusu fotoğrafın sanat olduğunu, başka bir ülkede olsa normal kabul edileceğini savundu.

American playboy in custody over picture of naked Ukrainian women on Dubai balcony claims it was 'art' https://t.co/ddOhzAcO6L — Daily Mail Online (@MailOnline) April 25, 2021

​Kadınların iddia edildiği gibi 'manken ya da eskort' değil kendisinin yakın arkadaşı olduğunu ve Dubai'de tatil için bulunduklarını anlatan Grechin, amaçlarının porno olmadığında ısrar etti.

'Başka yerde olsa dergiler sanat diye basardı'

Sakinlerinin Müslüman olduğu bir yerde böyle bir şey yaptıkları için "Elbette ki özür diliyorum. Hepimiz özür diliyoruz" diyen Grechin, "Kızlar da röportajlarında birçok kez özür diledi. Benim için de nahoş bir durum. İnsanlar hata yaptığında özür diler. Bizimki de böyle görülmeli. Elbette ki kimseyi rencide etme niyetimiz yoktu. Sonuçta camiye çıplak tırmanmış değiller" ifadelerini kullandı.

Kadınlara çıplak poz verme 'talimatı' vermediğini söyleyen Grechin, "Her şey bir anda oldu. Kızlardan biri 'Fotoğraf çekeceğim' dedi, diğerleri de onu takip etti. Porno değildi. Dünyanın başka bir yerinde normal bir fotoğraf olarak görülürdü. Dergiler sanat diye basardı. Eşsiz bir fotoğraftı" ifadelerini kullandı.

American Playboy in Trouble Over Dodgy Photo in Dubai https://t.co/Rj9e9kdVWC — Jimi Adewumi Blog (@jimiadewumiblog) April 25, 2021

'Avukatlara ödediğim paraları tahmin bile edemezsiniz, iddialarına kanıt bulamadılar'

​Gözaltındaki kadınlar serbest bırakılıp sınırdışı edilirken 5 yıl boyunca BAE'ye giriş yasağı koyuldu. Kadınların çok kötü şartlarda parmaklıklar ardında tutulduğunu söyleyen Grechin, "Kendimi sorumlu hissediyorum. Avukatlara ödediğim paraları tahmin bile edemezsiniz" diye yakındı. Yetkililerin kendisinden 'günahını itiraf etmesini' istediğini ama bunu yapmadığını belirten Grechin, "Fotoğrafı ben mi çektim? Hayır. Fotoğrafta ben var mıyım? Hayır. O balkonda mıydım? Hayır. Videoyu ben mi paylaştım? Yine hayır" dedi; porno veya seks işçiliği yaptıklarına dair bir kanıt olmadığından salıverilmeyi beklediğini söyledi.

'Dubai, belki de tüm Ortadoğu'da seks işçisi sayısının en yüksek olduğu yer'

Bunların yanı sıra Dubai'yi cinsellik açısından ikiyüzlü bir toplum olarak nitelendiren Grechin, "Belki de tüm Ortadoğu'da seks işçilerinin sayısının en yüksek olduğu yer. Burada kimi tanıyorsam ya uyuşturucu madde kullanıyor, şeyhler dünyanın dört bir yanından haftada 50-60 kız getirtiyor" eleştirisi yöneltti.

Avrupa'nın doğusundaki ülkelerde yaşayan kadınların ABD'dekilerden daha liberal ve kadınsı olduğunu söyleyen Grechin, "Oralarda Me Too (Hollywood'da cinsel tacize uğraşmış kadınların başlattığı 'Ben De' akımı) akımları yok" iddiasını da ortaya attı.