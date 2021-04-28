Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Suudi Arabistan'daki Mekke şehrinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle bölgedeki birçok ev ve araç sular altında kaldı.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Umre için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a giderek Kabe'yi altında tavaf etti.

Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki halkın sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.