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    Eski CIA Direktörü'nden Biden'a Filistin yapımı film tavsiyesi

    Eski CIA Direktörü'nden Biden'a Filistin yapımı film tavsiyesi

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    Ortadoğu
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    Eski CIA Direktörü John Brennan, Filistinli bir film yapımcısının 'The Present' adlı filmini izledikten sonra ABD Başkanı Joe Biden'a da izlemesini tavsiye ederek, iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Brennan, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin Filistinlilerin devlet olma arayışına da öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

    Eski CIA Direktörü John Brennan, New York Times gazetesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın kısa film dalında 93. Oscar ödüllerine aday gösterilen Filistinli film yapımcısı Farah Nabulsi'nin 'The Present' adlı filmini neden izlemesi gerektiğine dair bir makale kaleme aldı.

    ​Nabulsi'nin Filistinli bir baba ve küçük kızının Batı Şeria'da İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasından günde iki kez geçerken yaşadıklarını anlatan 25 dakikalık filmin 'yürek burktuğunu' belirten Brennan, kontrol noktasının karşısında her gün işe gitmek, aileyi ziyaret etmek ya da alışveriş yapmak isteyen Filistinlilerin bu 'aşağılayıcı prosedürü' her gün yaşadığına dikkati çekti.

    'Normalleşme anlaşması Filistinliler için bir şey ifade etmiyor'

    İsrailli askerlerin kontrol noktasında Filistinli babanın üzerini ararken kızının kenarda sessizce beklediği sahnenin, kendisine öğrencilik yıllarında Beytüllahim'i ziyaret ettiğinde Filistinli ve Arapların kontrol noktalarında maruz kaldığı 'agresif' aramaları hatırlattığını ifade eden Brennan, bunun üzerinden yarım yüzyıl geçtiğini, Ortadoğu'nun siyasi ve güvenlik ortamının değiştiğini, İsrail'in Arap ülkeleri ile normalleşme anlaşması imzalandığını ancak bu anlaşmaların Filistinliler için hiçbir şey ifade etmediğini belirtti.

    'Filistinliler travma yaşayarak büyüyor'

    Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor. ve İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir. yazılı dövizler taşıdı.
    © AA / Mostafa Alkharouf
    Kudüs'te İsrail bayrağını ateşe veren Ultra Ortodoks Yahudiler, Siyonizm'e tepki olarak Filistin bayrağı açtı
    Filmde küçük kızın, İsrail askerlerin üzerini aradığı babasının 'sabrının, haysiyetinin ve insanlığının tükendiğini' izlediği sahnenin kendisine 'boğucu' güvenlik önlemleri ve 'siyasi baskı altında yaşamak zorunda kalan her Filistinlinin hissettiği hayal kırıklığını' düşündürdüğünü ifade eden Brennan, Filistinlilerin adaletsizlik, ayrımcılık ve şiddetin ortasında travma yaşayarak büyüdüğüne dikkati çekti.

    Brennan, ABD Başkanı Biden'a da 'The Present' adlı filmi izlemesi tavsiyesinde bulunarak, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin Filistinlilerin devlet olma arayışına da öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

    John Brennan, ''ABD'nin İsrailli liderlere provokatif yerleşim birimi inşasına ve filmde anlatılan baskıcı güvenlik uygulamalarına son vermesini söylemesi gerek'' ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Farah Nabulsi, The Present, İsrail, Filistin, ABD, Joe Biden, CIA
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