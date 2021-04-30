İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında sahnenin çökmesi sonucu yaklaşık 40 kişi öldü, 150'si yaralandı

İsrail'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi.

Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, 150 yaralının tedavi edildiği kaydedildi.

🇮🇱🚨 — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv — Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021

Israel: After a bridge collapse in Miron, Over 50 peaple are currently still trapped under the balcony.#BREAKING pic.twitter.com/BZ5AYr2kZR — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 29, 2021

İsrail basınında yer alan haberlerde, olayda yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

האסון בהר מירון: לפחות 38 הרוגים בשל הדוחק והצפיפות | משדר מיוחדhttps://t.co/BlJdAJ5sjx pic.twitter.com/snOQ9m8WBd — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021

İbranice kaynaklar: Safed'deki Zeev hastanesi, Cebel Meron'da 45 yerleşimcinin öldüğünü, 400 yaralı olduğunu ve olayın sahnenin çökmesinden değil izdihamdan dolayı meydana geldiğini açıkladı. https://t.co/Z9CPKOVIDD — Alptekin Dursunoğlu (@Alptekin_D) April 29, 2021

عاجل ......اعلام العدو



نحمة داود الحمرا



ارتفاع عدد القتلى إلى 40 قتيل وعشرات الحالات الحرجة والمصابة pic.twitter.com/V3OZ5z5jK5 — محب للجميع (@aali4573) April 29, 2021

Dozens dead in #Meron #Israel

As the holiday of #LagBaomer starts due to either a collapse or stampede pic.twitter.com/RGJmF7kQ4G — Mike Gee (@MikeyGee2020) April 29, 2021

צפיפות בלתי נתפסת: תיעוד הרגעים לפני האסון בהר מירון. פינוי הנפגעים טרם הסתיים@rubih67 pic.twitter.com/a6iiK2NPl1 — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2021

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Musevilere ait Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor.

Bölgeye ayrıca durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterlerin de yönlendirildiği aktarıldı.

Kazanın hemen öncesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.