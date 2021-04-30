İsrail'de on binlerce aşırı dinci Yahudi'nin bayram kutlaması sırasında izdiham: En az 44 ölü, 103 yaralı

İsrail'de Yahudi şeriatına göre yaşamalarına izin verilen ultra Ortodoks Yahudilerin Kovid-19'la ilgili uyarıları hiçe sayarak Safed kentindeki Meron Dağı'nda düzenlediği kutlamaya yaklaşık 100 bin kişinin katılması felaketle sonuçlandı.

İsrail'in Lag BaOmer dini bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda en az 44 kişi öldü, bazısı ağır 103 kişi yaralandı. Yahudi şeriatına göre yaşamalarına izin verilen ultra Ortodoks Yahudilerin Kovid-19'la ilgili uyarıları hiçe sayarak Safed kentindeki Meron Dağı'nda düzenlediği kutlamaya yaklaşık 100 bin kişinin katılması felaketle sonuçlandı. Görgü tanıklarına göre bir geçitte aşırı kalabalık nedeniyle yaşanan sıkışıklık izdiham çıkmasına yol açtı, en az 44 kişi ayaklar altında ezilerek ya da boğularak can verdi.

Gece yarısından sonra meydana gelen izdihama müdahalede bölgede yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinin kısmen çökmesinden ötürü sorun da yaşandı.

© REUTERS / RONEN ZVULUN İsrail'in Safed kentinin Meron Dağı'ndaki Lag B'Omer kutlamaları sırasında bir geçitte yaşanan ve onlarca can alan izdihamdan sonra olay yerine bakan ultra Ortodoks Yahudiler

Yahudi mistisizminin (Kabala) en önemli eseri Zohar'ın yazarı kabul edilen 2. yüzyılın bilge lakaplı hahamı Şimon bar Yoçay'ın tüm gece dua, mistik şarkılar, danslar ve şenlik ateşleri eşliğinde anıldığı Lag B'Omer bayramının kana bulanmasının, İsrail tarihinin en büyük sivil felaketlerinden biri olduğu belirtildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, olayla ilgili tweetinde, 'korkunç felaket' nitelemesini yaptı, yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve bir sahra hastanesi kuruldu.

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.